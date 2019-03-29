部份新闢道路像無主道路 議員促中市府接管

2019-03-29 15:07

［記者楊政郡／台中報導］台中市區鐵路高架捷運化後，位於東區建成路地下道鋪平，於南京路和復興東路產生一新闢道路，早在去年6月就已鋪設完成，本應由市府建設局接管，卻仍像無主道路，護欄形同虛設，任由民眾通行，該開放未開放，該管制沒管制，市議員何敏誠說，市府應盡速辦理接管，開放通行，同時配合後續綠空廊道規劃，讓行人、腳踏車、汽機車都能依序安全通行。

台中市鐵路高架捷運化後，鐵路下方原有地下道陸續填平，也產生許多新闢道路，何議員所站的地方（如圖），就是建成路原地下道處，目前於南京路和復興東路，這條新闢單向道路，他眼看已經完工多時，道路鋪面和標線號誌都已完成，卻遲遲未開放通行！

可是該處路口鄰近東區樂成宮和知名商場，許多民眾有路就走圖方便，逕自將護欄移開，汽機車私自通行，但該處交通號誌卻又未啟用，路口就像無政府狀態，等於「該開放未開放，該管制沒管制」，一旦發生重大車禍，很難釐清責任歸屬。

何敏誠說，該道路既然已完工，本應由市政府建設局接管，日前找來建設局了解後，將由養護工程處後續接管負責，接管後最重要是盡速和交通局協調，短時間內開放通行，啟動交通管制號誌，配合後續綠空廊道規劃，讓行人、腳踏車、汽機車都能安全通行。

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