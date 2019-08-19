找人氣演員加持 公路總局形象微電影《心的公路》今首播

2019-08-19 12:20

〔記者蕭玗欣／台北報導〕成立73年的公路總局首度推出形象微電影《心的公路》，找來金鐘影后楊麗音、新生代演員嚴正嵐主演，及網紅黃曉玫跨刀獻聲微電影主題曲，要帶領民眾感受公路總局陪伴國人的成長回憶；《心的公路》一共9集，首集今天正式首播，自8月19日至8月27日止每天中午12點30分將在公路總局相關臉書粉絲團播放1集，完整版將於8月30日播放。

《心的公路》由金鐘影后楊麗音、新生代演員嚴正嵐領銜主演，帶領觀眾從一對母女的生活感受公路總局在民眾日常生活中所扮演的角色，影片拍攝地點遍及台灣全島，不僅出動橋檢車、工程人員協助封路，也可一睹即將在年底完成通車的蘇花改浩大工程。

公路總局局長陳彥伯表示，公路總局已成立73年，業務包山包海，包括工程、監理或是運輸大大小小等業務，今年想透過微電影告訴大家公路總局過去幾十年來是如何提供服務，也希望能傳達專業、安全、科技、幸福等核心價值，這4大主軸將一一呈現在微電影中。

公路總局表示，隨著科技智慧、工程技術的進步，公路總局不斷蛻變，各式科技防災技術、智慧運輸、幸福巴士等服務陸續落實，而今年底將陸續完工通車的蘇花公路改善工程、西濱快速公路工程、南迴公路拓寬工程等，更為環島公路網立下新里程碑，透過《心的公路》公路總局希望能夠將近幾年的努力展現於國人面前。

嚴正嵐表示，當初考機車駕照三次才過關，因此在拍攝微電影以前，對公路總局其實有些陰影，甚至不好的印象，拍攝期間才發現原來公路總局除了監理，也負責工程、運輸等業務，看見工程人員的辛苦，令人感到敬佩，期間也體驗到幸福公車，發現公路總局也有溫馨的一面。

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