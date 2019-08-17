外出注意！13縣市大雨特報 基隆、新北、台中防豪雨

2019-08-17 17:06

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局在今天（17日）下午4點30分，針對16縣市發布豪、大雨特報，提醒民眾外出要記得攜帶雨具。

大雨特報範圍包桃園市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣與花蓮縣；豪雨特報範圍則有基隆市、新北市以及台中市。

氣象局表示，由於西南風及午後對流發展旺盛，易有短時強降雨，今日新北市（東側）、台中市有局部大雨或豪雨，苗栗以南、宜蘭地區及北部、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區請防範坍方及落石。

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