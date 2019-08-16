熱氣球光雕安可場 今晚煙火同時點亮夜空

2019-08-16 09:59

［記者黃明堂／台東報導］台東縣政府舉辦的台灣熱氣球嘉年華已於12日閉幕，但今晚加演安可場，在台東縣立體育場舉辦光雕音樂會，共有7顆台灣的熱氣球展球，與煙火同時點亮夜空。

台東縣政府表示，國外球都已離境，今晚參與光雕的都是台灣球，包括台灣喔熊、愛心、蘭花、國貿、蠟筆、南瓜及台東球，預計7點55分展球到8點10分，過程中同時施放煙火秀。在展球前後，都有樂團表演。

縣府表示，今晚光雕音樂會以「青春組曲」為主題，多首膾炙人口屬於年輕一代的HIGH歌搭配熱氣球光彩奪目的視覺效果，要將體育館幻化成一座春春不夜城。

縣府說，今年台東縣立體育場光雕音樂會將有別於其他場次，以屬於年輕搖滾的「夜店風」進行熱氣球光雕的青春搖滾派對，熱氣球光雕搭配多種聲光效果創造光雕展演的狂野感，要讓現場的年輕學子大呼過癮。

除邀請台東在地極具特色的Amis旮亙樂團進行表演外，更搭配主題邀請來自菲律賓的胡氏樂團及知名樂團「告五人」以迷人聲線，帶給聽眾療癒的感染力和強烈的吸引力。

因會場周邊道路進行施工，除體育場前之停車場供工作人員及有證汽車停放外，桂林北路沿線禁止停放汽車，民眾汽車請參考下列地點停放：

（一）汽車：體育館廣場、南京路市民廣場、新生路地下停車場、桂林南路沿線道路、太平溪防汛道路及會場周邊路邊停車格。

（二）機車：體育場前停車場、體育館廣場（靠近兒童遊戲區）、體育館周邊走道、桂林北路雙向路邊（體育場前停車場至長沙街之間）。

另外，會場周邊汽車停車空間已滿時，新生路與博愛路口、中華路與桂林北路口、桂林北路與長沙街口等將實施交通管制，禁止汽車進入，民眾汽車請至上述地點停放。

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