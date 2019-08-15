防疫宣傳「動漫化」！ 疾管署讓日本媒體、網友驚豔嗨翻天

2019-08-15 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕疾管署自去年11月開始一改過去無聊的古板宣傳方式，以「疾病擬人化」的方式，把民眾陌生的疾病模擬成帥哥、正妹等日系角色介紹，成功引起網友討論。而疾管署此舉當然也受到動漫文化大國日本關注，在日媒報導後，此事在日本也掀起話題，在推特上引起大量日本網友迴響，甚至有網友直呼「日本應該跟進」！

有網友發現疾管署介紹「日本腦炎」的封面上有印著小小字體[集氣]Pray for Kyoani（為京阿尼祈禱）字樣，感到非常溫暖。（擷取自推特）

日本網路媒體「Buzz Plus News」 日前對此進行報導，並以最新的封面角色「日本腦炎」女團為例，大讚圖片的「完整度超高」。在疾管署最新的宣傳封面中，將「日本腦炎」擬成由Three（三）、環、Shiro（白）3人組成的女團，其實就是在介紹三種日本腦炎病媒蚊三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊。同時也在3女子的服飾上，融入了三種蚊子的特徵。

日媒不但稱讚台灣疾管署用有創意的方式努力讓台灣人民接觸疾病知識，以控制疾病，也認為如果日本以此效法，是否可有效降低疾病影響？

就在日媒刊出新聞沒幾天，文章就成為該網站上第一熱門文章，在推特上也有數千名網友轉載分享，大讚台灣有創意；同時，也有網友發現最新角色「日本腦炎」上有印著小小字體[集氣]Pray for Kyoani（為京阿尼祈禱）字樣，感到非常溫暖。

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