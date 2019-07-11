「腸胃炎」竟是小鮮肉？疾管署新一期《疾病擬人》好吸睛

2019-07-11 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕衛生部疾管署今（11）日晚間在臉書專頁發表了新一期的「DISEASE疾病擬人」封面檔案，本次主角為「病毒性腸胃炎」，搭配霸氣刺青和壯碩街舞體格，是令人又愛又恨「帥氣小鮮肉」，也藉此呼籲國民要記得用「肥皂洗手」、「注重餐桌禮節」。

據貼文內容，這個擬人化的「病毒性腸胃炎」角色是高176公分、重75公斤的街舞高手，喜歡揪朋友聚餐跑趴、到處吃小吃，最討厭「減肥」、「肥皂洗手」及「餐桌禮節」，這個「小鮮肉」的封面造型還裸著上半身露出華麗的刺青，兩手撐地翹著腳，嘴唇輕輕地叼著手搖杯飲料的吸管，而這杯飲料還巧妙地放在胸口耍帥。

詼諧吸睛之餘，疾管署也不忘分享「病毒型腸胃炎」的疾病介紹網頁，其內容指出，病毒型腸胃炎可由多種病毒如諾羅病毒（Norovirus）、輪狀病毒（Rotavirus）等引起，民眾在備餐、享用美食之前，或是如廁、照顧病人後，應以肥皂勤洗手，注重個人衛生，才可以預防感染。

網友看見「病毒型腸胃炎」擬人圖紛紛直呼：「帥翻了！」、「真的好辣」、「小鮮肉<3」、「我覺得重點好像已經跟什麼病沒關係了XD」、「政府文宣可以弄成這樣，只有蔡英文政府做得到吧」，也有眼尖網友發現圖中彩蛋，對下一期的「日本全新女團來襲？！」感到十分期待。

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