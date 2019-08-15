鬼月免驚！坪林茶博館DIY守護神福咒保平安！

2019-08-15 18:56

〔記者翁聿煌／新北報導〕農曆七月傳統禁忌多，民眾除了普度「好兄弟」求諸事平安，還可以到新北市坪林茶業博物館參觀「大鍊茶師」特展，現場有「大鍊茶師福咒DIY」活動，讓大家自己印製守護神的護身符，保佑全家出入平安。

茶博館長劉一儒說，茶博館正展出「大鍊茶師-製茶工藝文化特展」，介紹大家認識「台灣紅茶之父」、日籍的新井耕吉郎，他於日治時期在南投進行茶葉栽培，畢生奉獻給台灣茶產業，辭世後仍持續守護著茶改場魚池分場，還流傳不少靈異傳聞。

據傳921地震後，分場新建大樓，有名工人晚上酒後亂言、隨地便溺，當晚新井耕吉郎便現身教訓了他一頓；亦曾在大雨時指導值夜職員清理排水管淤積，保住分場茶作大樓不受淹水災損，茶改場感念其貢獻，為他興建紀念碑，尊他為台灣紅茶發跡地貓囒山守護神，至今魚池分場員工仍會定期祭拜他。

劉一儒表示，在「大鍊茶師」特展中以許多數位互動設施來呈現這些茶業守護神的故事，只要摸摸展場中的茶壺，便會如同召喚神燈精靈般從壺嘴飄出新井耕吉郎的影像，娓娓述說他與茶的故事，農曆七月推出「大鍊茶師福咒DIY」活動，邀請大家觀展之餘還能在現場DIY印製各種kuso福咒，讓這些台灣茶業守護神為民眾祈福保安。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法