西園路佛具街迎鬼月 小朋友扮神仙逛大街

2019-08-10 17:21

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市佛具商業同業公會每年在農曆七月都會舉辦活動，邀請民眾遊逛佛具街，體驗傳統技藝DIY，更邀請專家現場雕刻展現百年雕工技藝；另外，還有「中國神話變裝大賽」，小朋友打扮成孫悟空、鐵扇公主等。帶孩子參加的余媽媽說，趁著假日帶著孩子們出來走走，也希望透過活動讓孩子更能了解傳統技藝以及神話歷史。

台北市佛具商業同業公會今年第7年舉辦遊逛佛具街活動，台北市商業處副處長江美玲說，萬華區西園路的佛具街是台北市佛具產業的活歷史，有三代傳承的百年老店，藏著不少國寶級雕刻大師，以精湛的手工技藝守護著傳統佛具產業，如今佛具街也走出自己的風格，加入創新思維，今年更首度以變裝方式讓活動變得更有趣。

台北市佛具商業同業公會理事長張振華說，宗教信仰和台灣文化息息相關，公會也積極轉型開發新產品，吸引更多顧客購買商品，像是開發宗教文創小物、神明公仔等，打破過去民眾對於宗教嚴肅的形象，更受到國外旅客的好評，未來希望有更多年輕世代投入佛具傳統藝術產業。

今天活動現場吸引不少親子參加，父母將孩子打扮成神話人物參與變裝比賽，像是孫悟空、鐵扇公主等，小朋友在舞台上介紹自己裝扮的人物，展現活潑的一面，甚至也有爸爸也打扮成神話人物陪孩子上台表演，讓活動添加不少趣味。

帶孩子參加的余媽媽說，幫孩子打扮沒花很多時間，都是以現有的服裝做裝扮，她將女兒打扮成鐵扇公主，化妝也僅化5分鐘而已，小孩子也很喜歡自己的扮相，希望透過活動讓孩子更能了解傳統技藝以及神話歷史。

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