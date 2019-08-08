鬼月買凶宅 買家是債主 錢一樣回口袋

2019-08-08

〔記者張瑞楨／台中報導〕法務部行政執行署台中分署6日舉辦拍賣，拍賣一棟2樓透天厝，屋主的父親在屋內輕生身亡，亦即俗稱的凶宅，以425萬元決標，外界好奇得標的李姓婦人，買這棟房子的動機為何？據指出，李婦是屋主的債主，屋主欠她上千萬元，她拍下這棟房子，繳納的425萬元，扣除屋主欠繳的稅金10多萬元與拍賣手續費，這筆錢又會回到她手中，她也無鬼月等忌諱觀念，才會在鬼月買下這棟凶宅。

至於凶宅的林姓屋主，為何積欠李婦上千萬元？為何沒有繳納僅10多萬元的房屋稅、地價稅與綜合所得稅，導致房子被拍賣？外傳林姓屋主賭輸錢欠債，但此說並未獲得證實，僅知屋主的父親「非自然」死於屋內。

台中分署指出，這棟位於中市豐原區鎌村里的凶宅，是2層樓建物，樓板總面積約35坪，土地面積約15坪，第1次拍賣底價為662萬、第2次拍賣底價為530萬，這2拍都流標，8月6日第3次拍賣，底價降低為425萬，開標後由李婦以425萬元決標，因逢鬼月，又是凶宅，李婦不畏傳統觀念拍下此建物，動機令人好奇。

台中分署轉述李婦的說法，林姓屋主向她借上千萬元，把這棟房子抵押給她後，屋主已經失聯至今，她找不到屋主，屋主的財產又只剩這棟房子，她拍下房子之後，繳納的425萬元，扣除屋主積欠的稅金與拍賣手續費，這筆錢會回到她手上，她也沒有鬼月不宜置產等忌諱，才會決定買下這棟凶宅。

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