中元城隍祭遶境 鞭炮聲響徹竹塹

2019-08-15 16:58

［記者洪美秀／新竹報導］每年最盛大的竹塹中元城隍祭奉旨賑孤遶境活動，今天下午1點由副市長沈慧虹與立委柯建銘等人扶都城隍爺公的神轎，與上千人從城隍廟出發，沿路車水馬龍，吸引許多民眾圍觀及設香案祭拜，讓這項中元祭典傳統民俗活動，成為竹市重要的宗教活動。

新竹都城隍廟主祀「都城隍．威靈公」，是全台位階最高的城隍爺，建廟200多年，保存深厚且悠久的中元祭典古禮儀式，是市民重要的信仰中心，而竹塹中元城隍祭的傳統民俗活動已成為竹市目前唯一的民俗無形文化資產，市府這幾年與都城隍廟合作舉辦祭典活動，也吸引很多民眾參與，更讓外縣市及外國朋友了解及認識新竹市這項在地的傳統宗教活動。

此外，昨天是都城隍爺奉旨賑孤遶境出巡的最高潮，其用意是藉由神明的「實地考察」，消解地方不好的事物或厄運並祈求平安，而遶境所到之處，都會有民眾擺設香案祭拜，並用長串鞭炮歡迎。

新竹都城隍廟總幹事鄭耕亞說，早期城隍爺出巡時，各地士紳都都會要求城隍爺到自己家廟或祠堂，讓他們「奉茶」，後因北門鄭家多次參與城隍廟修建工作，再加上鄭家出了開台進士鄭用錫，在「文官下轎、武官下馬」的說法之下，城隍爺會在途中到鄭氏家廟休息，接受鄭家子弟「奉茶」、「洗臉」，並以雞蛋墊底的燕窩湯而後離去，這項「鄭厝貢燕」是中元遶境最高潮，具傳統文化和地方民俗特色。

此外，每年中元節，全台各地宮廟陣頭也會齊聚新竹都城隍廟參與遶境活動，今年也邀請「戊己劇團」，將傳統藝陣結合雜技進行表演，也成為遶境活動的高潮之一。而為讓無法全程參與遶境的民眾了解整個過程，市府也在都城隍廟準備200吋大螢幕及新竹都城隍廟粉絲專頁直播，讓民眾得以全程參與這項傳統中元節遶境盛會。

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