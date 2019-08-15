中元普度怎麼拜？ 民俗專家：這款供品最好…

2019-08-15 11:05

〔記者陳鳳麗／南投報導〕今天是中元節很多人都準備豐盛祭拜供品，民俗專家廖大乙建議準備1把空心菜，且拜的時候部分生、部分半生不熟。生的空心菜放在米包上，讓「好兄弟」當扁擔，把未吃完的東西挑走，或當吸管吸食；半生不熟空心菜則表示與「好兄弟」半生不熟，誠心款待後就請其離開。

廖大乙表示，中元節是民俗上很重要的一個節日，一早市場就湧入採買祭拜祖先和「好兄弟」的供品，而若要拜「好兄弟」，建議在供品中能再準備一樣便宜又有「寓意」的空心菜。

廖大乙說，普度準備新的毛巾和一盆水讓「好兄弟」洗臉，再來享用美食，而空心菜有不煮的和略燙過的，表示有陽有陰之意。部分生的空心菜放在米包上，生的空心菜可讓「好兄弟」當扁擔，把未吃完的東西挑走，或讓不方便用牙口咬食的「好兄弟」，拿空心菜當吸管吸食。

小部分空心菜用清水切段，用清水略燙過，連同水與半生不熟空心菜裝成一碗，該碗空心菜表示與「好兄弟」半生不熟，誠心款待後就請其離開，有來的有分，沒來就沒分，不要亂亂紛紛。

廖大乙也說，空心菜的台語諧音「應菜」或「硬菜」，還有「有拜有反應」及「態度硬起來，請其享用完後就快離開」之意。而略燙過的空心菜，祭拜完後就把空心菜水灑在門外的角落，以示「普度過了」。

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