集集大山產業道路坍塌 爭取災修屢碰壁

2019-08-14 20:07

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣集集鎮知名小百岳集集大山，日前產業道路因大雨導致邊坡土石滑落，事後公所緊急搶通，但因邊坡土石仍不穩，需經費整治，惟公所向縣政府提報災修補助，卻兩度被刪除，公所盼轄管集集大山的林務局能正視，並盼相關單位能協助，現則是建立通報搶險機制，並設置告示牌，提醒住戶注意落石。

集集鎮長陳紀衡表示，廣闊的集集大山是林務局南投林管處管轄，雖產業道路是早期公所承租開闢，並負責養護，但早在3年多前，公所就停止承租，惟林管處仍將大山沿途「之」字形道路視為公所維管，就連道路上下邊坡也要一併負責，對財源不豐的公所來說，是一大負擔，尤其向縣府爭取災修又碰壁，希望相關單位能正視地方權益。

公所表示，當初向縣府兩度提報申請災修，第一次申請被刪除並未載明原因，第二次申請被刪除，則是敘明該處邊坡下滑土石搶通即可，且無既有構造物損壞，因此不符提報要點。

惟該處上邊坡土石仍不穩，且擋土牆側溝也有堵塞情況，光靠公所搶險難保不會再有滑動，縣府實在不應該刪除，現已嘗試其他管道爭取經費，並第三度向縣府提報災修，惟此次申請的是農水路工程，並非前兩次的水保工程，盼能有所突破。

對此，縣府工務處表示，災修工程提報有其規範，縣府都會先行審查，若提報的災修案不符災修要點，將影響中央公共工程委員會給予縣市政府的災修經費比例，若該處產業道路不符災修工程要件，建議公所可提報縣府會勘，縣府將透過產業道路養護經費，給予適當協助。

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