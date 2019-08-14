埔里楓香巨木快消失 樹醫會勘建議快做這些事...

2019-08-14 18:47

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮蜈蚣里楓香巨木群飽受褐根病侵害，面臨消失危機，公所今邀福田樹木保育基金會樹醫會診，認為老樹健康狀況尚可，但園區仍殘留許多病根，導致褐根病真菌菌絲體繼續蔓延，應儘量清除直徑1公分以上殘病根，不必要人工設施建議拆除，健康植株也要定期灌注殺菌劑，加強預防效果。

埔里鎮蜈蚣里楓香公園原有近20株的楓香老樹，樹齡約達200年，最大的楓香老樹胸徑約1公尺，高20餘公尺，楓香巨木群也成社區重要文化地景，但921災後老樹感染褐根病，陸續枯死或倒伏，最近518雨災又有1株老樹難敵風雨連根倒伏，甚至波及鄰近民宅、汽機車，受災戶為此聲請國賠。

目前社區的楓香老樹只剩5株，健康狀況也令人憂心，公所今邀福田樹木保育基金會樹醫陳香伊會勘，初步從老樹枝葉等外觀研判狀況尚可，但園區的環境則有待加強，包括518雨災倒伏及先前多株死亡的病根仍留原地未移除，陳香伊以鐵鏟挖開根部樹板，馬上發現殘根有大量褐根病真菌菌絲體繼續蔓延。

「如果殘病根不清除，其他健康植株未來也岌岌可危。」陳香伊建議公部門應儘量清除園區內直徑1公分以上的殘病根，有些受限現地環境無法清除，例如病根可能已深入民宅地基下，也應做好阻絕措施，疫區內其他綠美化植栽根部也要仔細檢查，若染病嚴重，就要考慮移除，至於土壤則須視現地狀況評估用何種方式進行消毒。

楓香公園內仍有許多不必要的人工設施，包括涼亭、木造觀景台都已年久失修，陳香伊建議儘早拆除，鎮長廖志城表示，拆除經費已向縣府申請，儘量配合樹醫的要求。

至於現存的5株楓香老樹，陳香伊建議社區使用三得芬、三泰芬等系統性殺菌劑定期灌注根部，1年1或2次，對現有褐根病雖無治療效果，但仍有預防的功效。

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