埔里楓香巨木快消失 樹醫會勘建議快做這些事...

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮蜈蚣里楓香巨木群飽受褐根病侵害，面臨消失危機，公所今邀福田樹木保育基金會樹醫會診，認為老樹健康狀況尚可，但園區仍殘留許多病根，導致褐根病真菌菌絲體繼續蔓延，應儘量清除直徑1公分以上殘病根，不必要人工設施建議拆除，健康植株也要定期灌注殺菌劑，加強預防效果。
埔里鎮蜈蚣里楓香公園原有近20株的楓香老樹，樹齡約達200年，最大的楓香老樹胸徑約1公尺，高20餘公尺，楓香巨木群也成社區重要文化地景，但921災後老樹感染褐根病，陸續枯死或倒伏，最近518雨災又有1株老樹難敵風雨連根倒伏，甚至波及鄰近民宅、汽機車，受災戶為此聲請國賠。
目前社區的楓香老樹只剩5株，健康狀況也令人憂心，公所今邀福田樹木保育基金會樹醫陳香伊會勘，初步從老樹枝葉等外觀研判狀況尚可，但園區的環境則有待加強，包括518雨災倒伏及先前多株死亡的病根仍留原地未移除，陳香伊以鐵鏟挖開根部樹板，馬上發現殘根有大量褐根病真菌菌絲體繼續蔓延。
「如果殘病根不清除，其他健康植株未來也岌岌可危。」陳香伊建議公部門應儘量清除園區內直徑1公分以上的殘病根，有些受限現地環境無法清除，例如病根可能已深入民宅地基下，也應做好阻絕措施，疫區內其他綠美化植栽根部也要仔細檢查，若染病嚴重，就要考慮移除，至於土壤則須視現地狀況評估用何種方式進行消毒。
楓香公園內仍有許多不必要的人工設施，包括涼亭、木造觀景台都已年久失修，陳香伊建議儘早拆除，鎮長廖志城表示，拆除經費已向縣府申請，儘量配合樹醫的要求。
至於現存的5株楓香老樹，陳香伊建議社區使用三得芬、三泰芬等系統性殺菌劑定期灌注根部，1年1或2次，對現有褐根病雖無治療效果，但仍有預防的功效。
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南投縣埔里鎮蜈蚣里原有樹齡逾200年的楓香巨木群，近20年受褐根病肆虐，目前僅存5株。（記者佟振國攝）
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福田樹木保育基金會樹醫陳香伊（左）會勘楓香老樹狀況，並向鎮長廖志城（右）說明。（記者佟振國攝）
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樹醫陳香伊（右）發現死亡的楓香殘病根仍留原地，認為非常不妥，建議立即清除焚毀。（記者佟振國攝）
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樹醫陳香伊也在殘留的楓香根部發現大量的褐根病真菌菌絲體繼續蔓延。（記者佟振國攝）
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楓香公園內的木造觀景台、涼亭等人造設施樹醫建議立即清除。（記者佟振國攝）