埔里楓香巨木群染病凋零 縣府邀樹醫會診

2019-06-05 18:43

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮蜈蚣里知名的楓香巨木群，近幾年飽受褐根病肆虐，目前僅存5株，老樹處境堪虞，縣府農業處今委請台大實驗林樹醫會診，認為現階段應積極改善棲地環境，並配合藥劑灌注，但樹醫也坦言褐根病防治的經費不貲，更須長時間投入，以地方財政困窘狀況，實在難以負荷。

埔里鎮蜈蚣里楓香公園原有10餘株樹齡逾200年的楓香巨木群，但921災後發現老樹感染褐根病，逐漸枯死倒伏，先前五518豪雨，又有1株老樹難敵風雨而連根倒下，讓社區的老樹只剩5株，健康狀況也令人憂心。

縣府農業處、埔里公所今進行會勘，並請台大實驗林樹醫蕭文偉會診，初步勘查後楓香老樹都有褐根病的問題，病況嚴重的幾乎已經死亡或倒伏，現存的5株狀況尚可，但棲地環境不良，除有較多的水泥、砌石設施，居民也習慣將周邊剪除的樹枝堆在樹下，甚至亂丟垃圾及廚餘，都可能導致病菌散布，建議公所、社區立即清除，確保棲地環境整潔。

會勘也決議近期由縣府、公所在社區舉行護樹講習，讓居民了解老樹現況，並指導目視觀測，若發現樹木傾斜，應立即通報，由學者專家進一步檢測，至於褐根病防治，現階段配合藥劑灌注，以3至6個月實施1次，也會指導居民協助投藥。

蕭文偉強調，要根除病菌得全面移除染病殘根，再透過藥劑或熱蒸氣消毒土壤，才有可能徹底根治，但楓香公園內的老樹殘根幾乎都還留著，有些染病殘根也可能在民宅下方，施行大不易，且時間、金錢所費不貲，以地方政府的財政狀況，也只能做多少算多少。

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