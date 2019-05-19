如強震來襲！埔里200年珍貴楓香樹倒了 毀屋困車停電

2019-05-19 11:03

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮蜈蚣里具有200年歷史的珍貴楓香巨木，難敵連續強降雨，昨晚7時40分許突然倒伏，巨大樹身恰好倒在七賢一街34巷內，粗大枝幹連同樹木倒塌拉扯電線，導致2根電線桿攔腰折斷，8戶民宅遭波及，屋頂、屋簷受損，還有3部車輛也遭殃，甚至被壓在樹下動彈不得，所幸無人傷亡。

居民憶及昨晚樹倒發出的轟隆巨響與震動，以及瞬間停電一片漆黑的情景，彷彿又是強震來襲，仍心有餘悸。

埔里鎮蜈蚣里擁有樹齡近200年的楓香巨木群，成為社區重要珍貴生態及文化資產，但從921震災後楓香老樹飽受褐根病肆虐，樹根腐爛，逐年凋零死亡，加上近幾年也有老樹難敵風雨倒伏，社區居民發起護樹行動，並由樹醫診治，更換土壤消毒，希望幫助老樹對抗褐根病，一度恢復生機，但昨天一場豪雨，又有1株楓香巨木倒了，讓社區的楓香老樹只剩5株。

昨晚7時40分許，埔里還是下著雨，居民都在家中看電視休息，突然轟隆一聲，伴隨劇烈震動，瞬間一片漆黑，驚魂甫定，趕緊拿手電筒外出查看，鄒姓婦人表示，原本以為只是電線桿倒了，往前一照才驚覺巷子前半段幾乎被大樹佔滿。

「倒掉的這株楓香因為有2根同樣粗壯的主幹，是社區居民最愛的母子樹。」蘇姓民眾惋惜以後再也看不到了。而老樹倒在巷內，周邊枝葉卡住電線向下高速拉扯，也導致2根電線桿不敵巨大拉力，攔腰折斷，連同樹木及電桿倒塌，導致8戶民宅的屋頂、屋簷嚴重破損，3部汽機車也遭殃，其中2部汽車今天一早仍被壓在樹下，受損狀況不明，讓車主相當心疼。

鎮長廖志城、鎮代會主席胡嘉宸、鎮代曾秀月等人昨晚前往勘災，先用鏈鋸清除擋住居民出入逃生出路的大型枝幹，但還是有2戶無法出入，廖志城等人今天一早再前往勘查，將由開口契約包商分段鋸除樹木，再由大型吊車移除，至於電桿折斷導致停電，台電人員會勘研議今天先行簡易修復供電。

廖志城表示，樹木倒伏使居民房屋、財物受損，牽涉國賠問題，但程序曠日廢時，公所將先動用預備金協助受災居民復建，儘速讓居家生活恢復正常。

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