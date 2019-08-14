台港航線 國泰航空明取消4班次

2019-08-14 15:35

〔記者蕭玗欣／台北報導〕香港國際機場近日因示威者行動，雖陸續恢復正常運作，但仍有部分航班受影響。國泰航空及國泰港龍航空今早宣布取消台港航線8班次，稍後又公布明天15日台灣-香港航班共計取消4班。

國泰及國泰港龍15日航班異動如下：

台北-香港

CX463/465/407

高雄-香港

KA459

國泰航空表示，目前按計劃恢復航班運作，惟航班可能仍有變化，乘客如無確認機位請勿前往機場，建議已獲確認航班旅客請於航班預定起飛前3到4小時到達香港機場。其他航班異動，請隨時瀏覽官網。

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