2019ISSF亞洲競技疊杯錦標賽 竹市選手7金7銀5銅成績亮眼

2019-08-14 13:55

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕2019年ISSF亞洲競技疊杯錦標賽日前在韓國落幕，共有來自臺灣、韓國、中國、澳大利亞、美國、德國選手參加，台灣本次共計派出57名選手由臺灣疊杯運動聯盟與中華民國疊杯運動協會率隊共同出席這場年度盛會，台灣隊總共囊括全場33座獎盃、73面獎牌，其中更奪下16個冠軍獎座，而新竹市選手表現非凡，奪下7金7銀5銅的亮眼好成績。市長林智堅肯定選手們在大會中的優異表現，期望疊杯運動能夠扎根新竹。

本次ISSF亞洲競技賽會，是德國國際疊杯運動聯盟（ISSF）於亞洲舉辦的第二屆賽事，比賽共分為個人、雙人、親子雙人、計時接力、國際挑戰賽等項目，台灣隊總共囊括全場33座獎盃、73面獎牌，其中共奪下16個冠軍獎座，而全場最大獎項的國際挑戰賽，也由目前就讀光復高中的吳宜璇、張玉庭與魏家政、黃若洋、張翌凱以五戰三勝成績，奪下亞洲總冠軍大獎。

臺灣疊杯運動聯盟執行長、中華民國疊杯運動協會秘書長吳鳳文表示，本次代表隊是以新竹縣市選手為主體，再搭配其他縣市優秀選手共同組成，能獲得如此優異亮眼的成績，歸功於選手一年來積極參與國內賽事、配合教練團們長期犧牲假期而來，相信疊杯選手們在未來國際賽事中，能繼續為臺灣爭取最高榮耀而努力。

「非常謝謝學校師生錄製加油影片幫我加油，讓我信心大增。」目前就讀光復高中三年級的吳宜璇，奪下17歲組個人女子組冠軍並在五人賽制組的國際挑戰賽奪下總冠軍，成為實至名歸的雙冠王。她說小學四年級時看人家玩疊杯，覺得很帥，從此和疊杯結下緣份。每個人對疊杯的速度都有極限，當初為了突破自已在速度上的極限，每天花很多時間不斷的練習，練到都忘了吃飯。很開心能有雙冠王的好成績。

「雙人、親子組的比賽，非常重視默契！」拿下雙人45歲組冠軍與親子11歲以上組第二名的新竹市體育會競技疊杯委員會韓宛蓁總幹事表示，疊杯的訓練，專注力、熟練度缺一不可，速度在疊杯運動是不可缺少的，但雙人組的賽事將更考驗彼此的默契。

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