一天吃60公斤食物 新竹市動物園大胃王是牠

2019-08-14 13:46

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕因應動物園導覽周末開跑，新竹市長林智堅開直播化身一日飼育員，搶先探訪人氣王「河馬樂樂」的新家，得知樂樂是新竹市立動物園裡的「大胃王」，一天可吃下60公斤食物。林智堅帶著消暑的西瓜給樂樂驚喜，平時害羞的樂樂也難得大方出場，多次從水池中冒出頭，還張嘴向市長討食物。

林智堅表示，「河馬樂樂入新厝」環境教育策展活動即將在本週六開跑，希望搶到名額的大小朋友珍惜這個特別的活動，也請沒抽到的民眾不需扼腕，因為需要時間讓動物漸漸適應新園區，年底嶄新的動物園就會與大家見面，屆時邀請歡迎全國家長帶小孩來同樂。

「樂樂，好久不見！」當林智堅走入園區，原本將身體泡在水中的樂樂豎地起身，仰天張開大嘴，彷彿在說她肚子餓了，一轉身便吃起大家才剛種下的植栽「水蠟燭」，將植物連根拔起。炎炎夏日，林智堅帶了西瓜給樂樂「加菜」，樂樂則在圍欄邊探頭探腦，園長楊家民也表示，能近距離接觸到樂樂非常難得，因為她大多數時間都泡在水中乘涼。

除了帶來美食，「一日飼育員」林智堅也與園長楊家民及員工們合力清掃樂樂吃剩的食物及排泄物，這時樂樂突然出現在大水池旁的走道上，迫不及待地想看看剛清理乾淨的小水池，大家便撤離將空間留給樂樂，在圍欄外看著樂樂緩緩而悠閒地散步。

楊家民表示，樂樂早上九點及下午四點各吃一餐，主食是新鮮牧草加上紅蘿蔔，泌乳牛飼料，苜蓿粒及玉米，並有鹽磚補足礦物質，體積龐大的樂樂一天總共可吃進60公斤食物。

楊家民表示，此次動物園改造有兩大亮點，第一是將水池大小增為原本的兩倍，並增加水陸植披，營造類棲地環境，有了全新大水池的樂樂非常開心，總賴在裡面捨不得起身；第二個改造重點是拆除舊圍籬，改以透明強化玻璃為護欄，增加安全性，同時讓遊客能清楚看見池中的樂樂，提昇人與動物間的互動性。

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