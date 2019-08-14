台南好米季10月初登場 彩繪稻田主角曝光

2019-08-14 13:19

〔記者楊金城／台南報導〕2019台南好米季將在10月初登場，歷年眾所期待的彩繪稻田，今年再次選在六甲林鳳陸橋下的1.5公頃稻田，稻田彩繪主角是很有人氣的貼圖「ㄇㄚˊ幾兔」，最特別是首次針對彩繪稻田的圖騰設計3D繪製，讓遊客登高俯瞰更清楚。

台南好米季稻田彩繪今天舉辦「插秧趣」活動，由市長黃偉哲、南市農業局副局長李建裕與六甲區農會總幹事許書豪等人帶領各區農會總幹事及議員，在拜田頭的祭天儀式後下田插秧，期待「ㄇㄚˊ幾兔」3D彩繪圖在10月稻米長大時行銷台南的好米。

黃偉哲穿上簑衣、戴著斗笠體驗插秧，直說農民真辛苦，他說，台南好米季稻田彩繪每年都有不同圖案，吸引遊客，期待今年新彩繪創意，配合米食推廣、親子體驗等接地氣的活動，讓更多人品嘗台南好米的美味。

南市農業局長李朝塘說，市府與六甲區農會合作，利用林鳳陸橋旁的1.5公頃農田推出彩繪稻田，栽種黃、綠、紫（紅）、白共四色的彩葉水稻，編織出LINE貼圖人氣王「ㄇㄚˊ幾兔」的3D圖騰，提供遊客不同的視覺感受。今年由「ㄇㄚˊ幾兔」化身台南好米季代言人，希望藉此推展台南優質好米及農特產的知名度，並透過彩繪稻田與休閒產業結合，促進台南農村多元化的發展。

農業局9月將在彩繪稻田旁，搭建3層高的貨櫃觀景台，便利遊客在台南好米季10月初登場後可以登高俯瞰彩繪稻田。

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