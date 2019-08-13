門診部分負擔 健保署：精神科可不分級一律收550元

2019-08-13 22:01

〔記者羅綺、林惠琴／台北報導〕醫學中心急診部分負擔收費出現不同調？有民眾向本報投訴，馬偕醫院精神科急診檢傷不分級，收費一律為550元，與衛福部健保署公告的檢傷分類1、2級收費450元，3、4、5級收費550元有出入，質疑馬偕醫院超收門診部分負擔費用；衛福部健保署則回應，急診精神科可以不分級、一律收費550元。

根據健保署公告，急診部分負擔依照檢傷分類為第1、2級收費450元，第3、4、5級收費550元，但馬偕醫院卻在網站標註精神科不分級一律收費550元，引發民眾質疑有超收情形。

馬偕醫院表示，曾獲健保署指示急診精神科沒有分級的問題，因而特別在公告中註記精神科收費皆為550元；且自2017年4月15日實施至今，都沒有接獲相關投訴問題。

健保署證實，當時馬偕醫院確實有向該署詢問此事，考量精神疾病患者到急診就醫檢傷分類幾乎都是屬於第3、4、5級，若有傷害自己或其他較嚴重、可能危及生命的情況，則會以傷況作為認定第1、2級的基準，而非用精神疾病，因此認為精神科可不分級、一律收費550元。

至於其他醫院作法，根據台北榮總、新光醫院、國泰綜合醫院公告，則均依照健保署現行公布內容分級收費，未再標註精神科不分級。

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