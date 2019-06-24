達文西手術詐健保費 百合會告馬偕也違規

2019-06-24 11:16

〔記者黃捷／台北報導〕衛福部健保署日前調查發現，全台38家醫院有7810件手術申報異常，疑向民眾收取達文西手術費用後，又再申請健報給付，「兩頭賺」的行為恐涉嫌詐欺、偽造文書等。百合正義會徐會長也指出，馬偕醫院前董事長劉伯恩等9人，也以類似手法詐領健保，今親至台北地檢署按鈴告發，希望檢察官介入調查。

徐會長提告指出，馬偕醫院自2012年8月1日起宣布啟用達文西手術設備，但有些手術沒有必要用到達文西，醫生卻勸誘病患自費使用達文西，以子宮肌瘤為例，使用腹腔內視鏡手術時間短，且健保全額給付，手術傷口也與達文西相同，但達文西手術時間更長，病人還得自付20至25萬元，醫院卻以出血少、傷口小、復原快等理由，誘使病患使用達文西手術。

徐會長指說，醫院除向病患收取高額費用，還告知病患有部分健保給付，請病患簽名申請腹腔鏡健保給付，醫院向健保署及病患雙邊收錢的手法已行之有年，2個月前健保署也對馬偕違規事件進行調查，自院長以至婦產科施行達文西手術的醫生，皆屬詐欺共犯，為阻止不良醫生並維護全民權益，才決定對馬偕相關人員提告。

徐會長此次提告詐欺、偽造文書的對象包括，馬偕前董事長劉伯恩、前院長施壽全、副院長蘇聰賢、副院長王功亮、婦癌科主任醫師張志隆、婦產部主治醫師王有利、陳子建、陳楨瑞及劉蕙瑄9人。

達文西手術是一種微創手術，由醫師操作機器手臂執行切除、修復與縫合等處置，可提高精準性、降低風險，缺點是費用高昂。健保署取得達文西儀器廠商提供的手術數量，比對健保給付案件，發現自2015年至今年2月，全台38家醫院有7810件疑似異常，詐領金額恐高達3.55億，全案曝光後，北檢已分他字案查辦。

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