嫌吵？苗栗客運關到站廣播 視障者批太不友善

2019-08-13 20:46

［記者鄭名翔／苗栗報導］有視障者向本報投訴，多次於苗栗縣搭乘公車時，原用以提醒民眾的到站語音廣播被關閉，讓許多視障朋友錯過下車目的地，向司機反映卻得到「因有乘客覺得吵才關掉」的回覆，讓視障者痛批大眾運輸系統太不友善。苗栗客運表示，此為少部分個案，會對司機加強教育訓練，若連續累犯將記過處分。

投訴人表示，許多視障朋友搭乘苗栗客運時，到站語音廣播皆關閉，害得他們經常坐過站，向司機要求開啟到站廣播或口頭提醒時，卻被司機以「太吵」為由拒絕，直言苗栗的大眾運輸系統對身障者極不友善。

對此，苗栗客運對身障者深表歉意，並表示皆有要求提供語音廣播及LED跑馬燈字幕同步告知乘客到站，絕不允許司機擅自關閉，公司每年也皆有2次教育訓練，此應為少數個案，將會通盤檢討，若發現司機屢犯將記過處分，也歡迎民眾隨時提出申訴。

主管單位苗栗監理站則說，按規定每輛公車皆要撥放語音廣播提示到站，若民眾遇到違規時，可記下搭乘的班次、時段或車號投訴；而業者對無障礙設施的管理也已列入定期評鑑中，考核結果將影響客運運行許可年限，也會持續追蹤改善進度。

苗栗縣議員宋國鼎表示，主管機關應積極調查釐清此情形，並提出實際可行的稽查機制，尤其苗栗縣的大眾運輸系統已相較其他縣市薄弱，但卻連基本的無障礙設施都出現漏洞，呼籲縣府也應積極介入，確保每個縣民都能享有基本照護。

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