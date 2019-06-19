跨越「視覺」障礙，400支白手杖、6縣市盲友受益

2019-06-19 16:07

〔記者謝介裕／南投報導〕對盲友具有跨時代意義的「白手杖法」，已在6月1日上路，車輛行近斑馬線及轉彎時，若未禮讓攜帶白手杖或導盲犬的視障者，將依道路交通管理處罰條例加倍處罰，最高可罰7200元，富宇社會福利慈善基金會今天以行動支持視障朋友，捐贈伊甸基金會400支白手杖，計有南投、基隆、台北、新北、桃園及台南等6縣市盲友受益，進而幫助視障朋友跨越障礙，更勇敢邁出步伐追求自己的人生。

伊甸基金會今在南投視障生活重建中心舉辦白手杖捐贈儀式，富宇社會福利慈善基金會執行長張宇承也特別到場，除了觀摩視障朋友學習電腦以外，也親嚐其製作的料理，對視障朋友的表現也感到佩服及驚艷。

60多歲的視障者田雲望，也特別從信義鄉雙龍部落下山參與該活動，並表示，10年前，他因糖尿病引發視網膜病變，最後失去視力，原本熟悉的家，因為看不見而成為危險場域，只能靠著竹子或木棍在家移動，出門這件事他連想都不敢想，直到伊甸南投視障重建服務中心派員到其住家進行定向行動等各方面訓練，以及致贈白手杖後，他才如願克服視力障礙走出家門，讓他有宛如隔世重生之感﹗

伊甸視障服務處長廖美枝說，「白手杖」是視覺障礙者使用之行動輔具之一，特別是全盲或重度低視能之視障者，用以探測、保護、辨識環境路況，等同是「盲人的眼」，加上南投縣過去並無輔導視障者的社福機構，盲友更可說是弱勢中的弱勢，直至6年前，伊甸南投視障重建中心設立後，視障朋友才得以獲得較好的照顧。

該視障重建中心定期輔導的學員約30人，從10多歲至60多歲不等，絕大多數是因車禍或糖尿病等疾病，才逐漸喪失視力，並非先天性視障，提供的課程包括定向行動、生活自理、盲用電腦、點字等各項訓練，讓視障者突破黑白框架，再創屬於自己的彩色世界目標努力，有需求者可向該中心洽詢，電話049-2220071。

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