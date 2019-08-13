持獵人證自主管理！ 鄒族、林務局、嘉縣府簽意向書

2019-08-13 12:59

〔記者王善嬿／嘉義報導〕原住民族狩獵早期因被視為不合法行為，只能偷偷摸摸打獵還恐違法吃上官司，林務局推動原民狩獵自主管理，由嘉義林區管理處自2014年與鄒族推動建立鄒族狩獵自主管理機制、成立嘉義縣阿里山鄉鄒族獵人協會，今天林務局嘉義林區管理處、嘉義縣政府與阿里山鄉鄒族獵人協會簽訂合作意向書，讓鄒族自主管理、合法狩獵，也是全國8個示範點第一個簽署區域。

林務局嘉義林區管理處長張岱、阿里山鄉鄒族獵人協會理事長高德生及嘉義縣政府農業處代表等人今簽署合作意向書，阿里山鄉長杜力泉、林務局保育組長夏榮生及原住民委員會鄒族族群委員汪啟聖等人出席見證，並頒發獵人證給獵人代表。

張岱表示，一直希望在自然資源永續及原住民狩獵文化保存間取得平衡，在學界協助下，先建置狩獵、野生動物監測機制，如今合作意向書簽訂，對於政府與原住民族共享權利、共盡義務並共同守護山林，是重要里程碑，未來「原住民族基於傳統文化及祭儀需要獵捕宰殺利用野生動物管理辦法」調整後，進行行政契約的簽署，讓獵人協會來管理狩獵行為。

高德生表示，有獵人證等同於開車要有駕照，沒有獵人證就不能狩獵，藉由此機制做自主管理、傳承狩獵文化，也希望因此讓族人恢復狩獵的光榮，不用再偷偷摸摸、提心吊膽狩獵。

今獲得獵人證的東華大學原住民民族學院長浦忠成說，民國70幾年時，族人狩獵被認為是破壞生態的事情，使狩獵文化被汙名化，但經觀察，山林動物、植物跟樹木並沒有減少或被破壞，因此成立獵人協會，建立族人間狩獵管理機制，以自主管理方式恢復狩獵文化，還可幫助政府了解環境、動物的數量變化，建置大數據資料。

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