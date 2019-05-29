台中市原住民族部落大學 各式原民課程任挑選

2019-05-29 16:55

〔記者廖耀東／台中報導〕擔任臺中市原住民族部落大學授課講師的蔡金雄，本身是南投仁愛鄉的賽德克族，為了傳承狩獵文化傳統，在臺中市原住民族部落大學從事講授「弓與箭」文化探索課程，南投及台中兩地同時開課，今已邁入第3年。

蔡金雄為何要教導弓箭製作課程？源自於他有次回家整理父親的遺物時，發現倉庫的數把弓箭，都是採用「大丁黃」樹種，相當有彈性及耐腐，想起小時候父親有時會去山上打獵，為一家人加菜，是相當美好的回憶。所以想把這份技藝繼續傳承給臺灣的原住民族，當然也歡迎一般民衆報名「台中市原住民族部落大學官網」課程。

蔡表示，課程本身是原民木工課，並非射箭運動項目，怕學員搞錯學習方向，特地跑老遠到和平區的松鶴部落上課，結果搞了一個大烏龍。其實，弓箭也能從事運動競技，每年自己都會報名去參加原住民傳統競技比賽進行射箭賽，團體組「南豐大丁黃隊」更是屢創佳績。

是否用弓箭打獵過？蔡金龍回應，「有射過飛鼠，就是沒有射過山老鼠。」畢竟狩獵文化是原住民族擁有的傳統文化之一，傳承不易，無法大剌剌地拿著弓箭進入都會地區教學，會被警察攔查，所以透過主辦單位台中市政府原民會，主辦的部落大學教育課程，繼續宣揚原住民的傳統文化。

台中市的「部落大學」，本學期預計開設52門課以上，課程內容涵蓋16族群，有阿美族泰雅族的傳統服飾製作、原住民傳統童玩、布農族釀酒班、野蔬料理養生班及木弓竹箭班等，課程琳瑯滿目，開班人數需達12人以上（且原住民學員需達80%）。即日起開始報名，詳情內容請洽「原住民部落大學招生官網」。

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