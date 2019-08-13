香港機場陸續恢復運作 台港航線今仍有近40班次取消

2019-08-13 09:22

〔記者蕭玗欣／台北報導〕香港反送中示威者昨群聚香港國際機場，導致機場暫停營運，今上午8點過後，陸續有航班起降，但台港航線仍有部分班機取消，提醒要前往香港機場的旅客，務必隨時更新航空公司官網最新訊息。

桃園國際機場統計，今天受影響航班客貨機總計35架次，客機部分，出境16架次，入境15架次；貨機部分，出境4架次；提醒欲搭機前往香港旅客注意，旅程出發前請先向航空公司確認班機最新動態，避免行程受到影響。

國泰航空及國泰港龍航空宣佈，今天往來台灣-香港航班總計取消33班次，延誤2班次。取消航班如下：

台北-香港

CX463/403/469/495/445/467/

443/473/KA485/KA483

香港-台北

CX494/474/406/400/430/472/KA486/KA482

高雄-香港

KA451/453/443/437/457/455

香港-高雄

KA430/432/442/436/454/456

台中-香港

KA490

香港-台中

KA491

台北-首爾

CX430

延誤航班如下：

台北-東京

延飛至15:00

東京-台北

延飛至18:45

華信航空今天台中-香港取消航班總計6班次，取消航班如下：

台中往返香港

AE1817/1818/1841/1842/1831/1832

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