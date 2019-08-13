台中豪雨不放假 民怨「泛舟上班」灌爆盧秀燕臉書

2019-08-13 09:08

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中今天持續大雨直直落，台南市上午六點宣佈停班課，但台中市還是正常上班上課，台中市長盧秀燕上午在臉書發佈「明白許多市民朋友關心停班停課資訊，目前經氣象專業人士及機關的判斷，台中尚未達到標準」，她強調，回歸專業判斷，市府會隨時防災應變；但盧秀燕臉書一早仍被民怨攻陷，怒批難道要「淹好淹滿」才能放假。

台中昨日整日豪雨，今日自凌晨起也是大雨不斷，隨著上班課時間到來，不少民眾期待最新停班課標準，上午台南市率先宣佈停班課，但台中沒有消息，盧秀燕一早則在臉書公布「明白許多市民朋友關心停班停課資訊，目前經氣象專業人士及機關的判斷，台中尚未達到標準，各地區狀況會持續觀察，回歸專業判斷，市府會隨時防災應變」。

盧秀燕並提醒民眾，「市民朋友們早安，上班上課辛苦了，請特別注意安全！」，「目前各渠道水位皆正常，水利局隨時注意水位」、「面對極端氣候，秀燕持續推動防汛工程，以因應短時強降雨發生，我們絕不能掉以輕心」、「提醒市民朋友留意降雨動態，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲；連日降雨，山區慎防坍方及落石」等。

不過，等不到停班課的民眾不領情，湧入臉書怒批，有人問盧秀燕「要不要自己騎車出去看看」、「台南都又假了，結果昨天奪冠的南屯、烏日繼續上班」、「什麼叫未達到標準? 你標準是不是要水淹到頭頂、淹滿家、淹到車無法行駛才要放假」，有人戲稱騎水上摩托車、泛舟上班。

另也有民眾直指，是否達放假標準雖然是以數據去判斷，但也應慮實際上的情況，尤其各地都有淹水及大雨發生，根本不便上班上課，希望市長不要只是用專業的判斷未達標準決定，「標準只是參考值，而是要去真正去了解各地災情的回報去做判斷」。

台中市人事室指出，根據天然災害停止上班及上課作業辦法規定，台中市24小時累積雨量平地須達350毫米、山地200毫米以上，才符合停班課標準；台中氣象站主任柯俊賢指出，台中凌晨起降雨較大在大肚及大甲等海線地區，以大肚降雨最多，大肚自凌晨迄今日降雨量共68.5毫米。

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