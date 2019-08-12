桃市環保局募環保潛水志工 招80名引逾200人報名
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首批桃園市環保潛水隊的20名隊員於今年5月完成受訓。（桃園市政府環境保護局提供）

首批桃園市環保潛水隊的20名隊員於今年5月完成受訓。（桃園市政府環境保護局提供）

2019-08-12 22:59

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕為了清除海底垃圾，桃園市政府環境保護局獨步全國，率先成立「環保潛水隊」培訓「海底清道夫」，首批廿名隊員於5月完成受訓，並於6月15日「世界海洋日」成軍，下半年環保局擴大招募，引起民眾熱烈響應，原定招募80名新血，已吸引逾200人報名參加，可望突破300人。桃市府環保局表示，有潛水證照者將優先錄取，若有照人數超過招募人數，會再研議增額錄取可能。

桃市府環保局指出，桃園沿海受沿岸流、季風及地形影響，容易留下海洋垃圾，環保局除了年年發起淨灘活動，也成立海岸巡護隊清除海灘垃圾，並成立海洋環保艦隊清除海漂垃圾，但唯獨海底垃圾並無清除機制，對此，今年5月環保局先從公部門招募20人接受訓練，成為首批環保潛水隊員，藉此拋磚引玉，吸引更多民眾參與。

桃市府環保局按照規劃，於2日起至9日開放民眾報名參加「環保潛水隊」，受颱風利奇馬影響，報名延至今天截止，據桃市府環保局統計，截至今天已收到逾兩百份，由於郵寄速度較慢，預估會超過300人報名，將已有證照者優先錄取，再以桃園市民為優先。

桃市府環保局表示，海岸垃圾多以塑膠、瓶蓋、保麗龍為大宗，而海底垃圾則以廢棄漁網、塑膠餐具及金屬製品居多，這些垃圾必須仰賴人力拖拉清除，此次擴大招募的80位海底清道夫，將分成4個環保潛水隊投入海底垃圾清除工作；目前有桃園區漁會組成「竹圍環保艦隊」及中壢區漁會組成「永安環保艦隊」，共41艘船，在北桃園及南桃園海域執行垃圾分類、資源回收及維護港口環境等工作，未來環保潛水隊會與環保艦隊隨船出海，透過水下作業清理海底垃圾。

  • 訓練過程均聘請具有國際潛水證照專業教練及合法場域進行潛水授課。（桃園市政府環境保護局提供）

    訓練過程均聘請具有國際潛水證照專業教練及合法場域進行潛水授課。（桃園市政府環境保護局提供）

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