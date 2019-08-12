桃市環保局募環保潛水志工 招80名引逾200人報名

2019-08-12 22:59

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕為了清除海底垃圾，桃園市政府環境保護局獨步全國，率先成立「環保潛水隊」培訓「海底清道夫」，首批廿名隊員於5月完成受訓，並於6月15日「世界海洋日」成軍，下半年環保局擴大招募，引起民眾熱烈響應，原定招募80名新血，已吸引逾200人報名參加，可望突破300人。桃市府環保局表示，有潛水證照者將優先錄取，若有照人數超過招募人數，會再研議增額錄取可能。

桃市府環保局指出，桃園沿海受沿岸流、季風及地形影響，容易留下海洋垃圾，環保局除了年年發起淨灘活動，也成立海岸巡護隊清除海灘垃圾，並成立海洋環保艦隊清除海漂垃圾，但唯獨海底垃圾並無清除機制，對此，今年5月環保局先從公部門招募20人接受訓練，成為首批環保潛水隊員，藉此拋磚引玉，吸引更多民眾參與。

桃市府環保局按照規劃，於2日起至9日開放民眾報名參加「環保潛水隊」，受颱風利奇馬影響，報名延至今天截止，據桃市府環保局統計，截至今天已收到逾兩百份，由於郵寄速度較慢，預估會超過300人報名，將已有證照者優先錄取，再以桃園市民為優先。

桃市府環保局表示，海岸垃圾多以塑膠、瓶蓋、保麗龍為大宗，而海底垃圾則以廢棄漁網、塑膠餐具及金屬製品居多，這些垃圾必須仰賴人力拖拉清除，此次擴大招募的80位海底清道夫，將分成4個環保潛水隊投入海底垃圾清除工作；目前有桃園區漁會組成「竹圍環保艦隊」及中壢區漁會組成「永安環保艦隊」，共41艘船，在北桃園及南桃園海域執行垃圾分類、資源回收及維護港口環境等工作，未來環保潛水隊會與環保艦隊隨船出海，透過水下作業清理海底垃圾。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法