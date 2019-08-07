新豐掩埋場變清爽了 垃圾打包作業完工

2019-08-07 22:53

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北、新豐區域掩埋場暫置垃圾，歷經9個月的高效能全自動打包工程，現已完工，總計打包2萬0253顆。環保局說，垃圾打包後大幅降低臭味等環境衛生問題，但礙於場地限制，現場累積剩餘的1萬7000公噸垃圾，後續將設法去化或打包。

新竹縣竹北、新豐掩埋場的暫置垃圾分類打包計畫，由環保局向中央爭取2700萬元，委託尊弘環保公司執行；受到強風豪雨等天候影響，加上堆置場地整地等因素，完工日從原訂今年6月延至近日完成。從西濱公路鳳鼻隧道望去，可見白色垃圾包整齊堆置排放，十分壯觀。

環保局和尊弘環保公司說，打包工程從掩埋場南區近期堆置的新垃圾堆開始作業，先噴灑生物菌種去除異臭味，同時抑制蚊蠅滋生及細菌，再以機械方式取代傳統人力作業，將暫置於掩埋場垃圾垃圾進行破碎、粒徑篩分、風選及磁選，將可燃的廢棄物以高效能自動打包機，以膠膜固定包覆。

經過打包，垃圾體積壓縮減積65到85％，每顆壓縮垃圾體積約1.25立方米、約1公噸重，立體化堆置節省空間且方便運輸。垃圾包是使用進口抗UV的PE塑膠膜3層包覆，在室外無遮蔽物下，可存放約2到3年。

環保局代理局長羅仕臣說，新竹縣沒有焚化爐，生活垃圾長年轉運新竹市和苗栗竹南焚化，但受到年度歲修影響，造成掩埋場累積堆置龐大垃圾，打包之後剩下的舊垃圾約1萬7000公噸，礙於空間限制，現地難以繼續執行；後續將爭取與其他縣市合作慢慢去化垃圾，未來若有適宜空間，也會再爭取經費打包。

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