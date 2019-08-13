去年10月完工 龍潭大池服務中心遲未啟用原因是…

2019-08-13 00:00

〔記者李容萍／桃園報導〕龍潭大池是桃園市知名觀光景點，大池老舊吊橋前年拆除，市府觀光旅遊局以2年3期推動龍潭大池改造工程，改建成為2層樓臨水建築的龍潭大池服務中心，去年10月24日風光舉行完工典禮，原規劃1樓開放空間規劃用來舉辦假日市集等活動，2樓的2間玻璃帷幕空間提供咖啡輕食等餐飲，碼頭將引進水上遊憩設施（SUP立漿等），但迄今近10個月仍設置圍籬未對外開放，令遊客不得其門而入。

原來，龍潭大池服務中心今年4月由觀旅局交由龍潭區公所管理，今年6月以勞務採購方式，以3年一約的委託經營管理權利金共255萬元標出，得標廠商原訂今年8月開始營運，適逢吊橋興建工程先前發包不順多次流標，以致工程延至去年12月開工後，經常有大型工程車出入，服務中心一旁也有民宅大樓進行整修，考量出入遊客安全，服務中心除辦理裝修，只能等吊橋興建工程完工再對外開放。

觀旅局指出，龍潭大池改善工程第一期是拆除舊吊橋、水上舞台及碼頭建置、服務中心改建，總經費4800萬元，均已施作完成；第2期東岸景觀改善工程，施作內容包含南天宮前悠活步道、老人會館周邊廣場、沿途至滿月橋水岸景觀改善，總經費2800萬元，工程已於今年4月完工並開放使用。

第3期吊橋興建工程，引道參照無障礙設施斜率規劃，吊橋全長132公尺、橋面寬度2.2公尺，比舊橋空間多出1倍，提供遊客更舒適的通行空間，另外考量如龍舟賽事等水域活動進行，以工程技術克服橋下空間限制，使中央橋下達6公尺、水岸兩側仍有1.8公尺的淨空間高度，使活動空間更為開闊，總經費5776萬元，目前正施作東西兩岸塔柱，預計9月開始吊装橋版鋼構，工程進度42％，另編列吊橋光環境營造暨周邊改善工程，吊橋光環境、西岸景觀美化、全區納入智慧燈光及監視系統配置，總經費2600萬元，預計11月底竣工。

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