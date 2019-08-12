光看就痛！萬字詩句「抄寫」半身 藝術家演示「切膚之痛」

2019-08-12 16:44

〔記者何宗翰／台中報導〕25歲行為藝術家黃信偉近日演示作品「抄寫與行距」，將自己所寫的詩句1萬多字，請刺青師金婷瑜花費5個晚上、每晚3個小時，從頭到腳刺滿右半身；14日他將在台中市黑白切藝文空間（忠信市場內）演示「行距」，每在詩集上的字磨掉、塗黑一頁，就在身上刻一刀。

黃信偉目前就讀東海美術系，主修美術，擅長影像、行為藝術，水墨裝置，之前曾經創作一系列實驗短片，展現他對於世界獨特的觀察角度與美感。

「我覺得世界是一種痛的衍生物，我看待世界的方式，是透過痛來感覺，愛裡有痛、恨裡也有痛。」黃信偉說，疼痛莫名發生時，就會有詞句一直不斷冒出來，「很破碎，只能一直透過書寫紀錄的方式，慢慢把它的輪廓找清楚。」

「我覺得透過文字，我好像在擁抱自己，就是慢慢重新，把自己修復成某種我理想的樣子。」黃信偉說，文字就是養分，跟我的藝術結合，像水、空氣，缺了無可活。「外在世界對我來說是不同程度的痛覺，因此我會用痛的方式，讓我想像出來的文字，再度回到我身上。」

刺青師金婷瑜說，「抄寫」演示的刺青過程中反覆閱讀信偉寫的東西，雖然表面上看來平靜，其實滿有感觸的，心理波動很大，「可惜沒有把整本詩寫完，但我覺得他的創作是不會斷的，也沒有寫完的一天。」

黃信偉說，「抄寫」告一段落後，14日晚間7點他將演示「行距」的部分，會拿2本他的詩集，在一本上把字磨掉，另一本把字塗黑，磨掉一頁就在身上刻一刀，身上消失的字，就成為書寫的行距。

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