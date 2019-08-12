80年宜蘭橋明拆除重建 老宜蘭人拓碑留念

2019-08-12 15:38

〔記者張議晨／宜蘭報導〕橫跨宜蘭河的宜蘭橋，1937年建成後，乘載無數宜蘭人通勤記憶，但近年橋面通洪斷面不足，即將展開改建工程，明（13日）起封橋拆除，預計明年底完工，宜蘭市公所今在橋頭舉辦括碑活動，將橋頭的「宜蘭橋」3字拓印保存；市長江聰淵難過說，雖然舊橋拆除不捨，但還是要說再見。

宜蘭橋最早的橋身為木頭造，直到80年前才改建為混凝土製，期間歷經多次改建，但新路面下仍是舊宜蘭橋的橋墩，兩個世代的橋板，乘載宜蘭人多個世代的通勤記憶。

江聰淵回憶，宜蘭橋1967年再次改建，他則是隔兩年後出生，目前橋身就是那時所建成；小時候他要至宜蘭國中上課，同學們都講「進入街仔（台語）」，過了橋才是宜蘭市，宜蘭橋也是外圍居民進城的重要通道，是他童年必經的一條路。

見證宜蘭市交通發展，80歲的宜蘭橋面臨橋身老舊等問題，長162公尺的橋身，樑底達不到最新的通洪標準，有致災疑慮，因此縣府決定斥資近4.6億元，在原橋處另建新橋，明天起舊橋將封閉拆除，在新橋完工前，人車須經由兩側便道通行。

市公所今天在宜蘭橋西北側橋頭，舉辦碑文拓印活動，廣邀文史工作者將寫有「宜蘭橋」3字的碑文，用油墨拓印，留做典藏，也在最後一天，向宜蘭橋說聲「珍重再見」。

「雖然很不捨，但還是要說再見」江聰淵說，因為結構、交通動線需求，宜蘭橋才會拆除重建，他希望新橋完工後，能夠繼續乘載下一代宜蘭人的記憶，為宜蘭迎接新的時代。

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