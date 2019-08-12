咖啡產業融入教學 這所國中減C計畫成功

2019-08-12 15:04

〔記者張協昇／南投報導〕108年國中會考成績出爐，南投縣執行減C計畫，其中日新、三光、國姓及仁愛4國中成效卓著，連續兩年有2科拿C的學生減少15%以上，日前獲教育部表揚，南投縣政府12日也邀請這4所國中校長分享教學策略，包括採協同教學、線上課程系統等方式，其中國姓國中甚至將咖啡產業融入教學，提升學生學習動力，發揮了效果，縣府並將提報中央補助這4所國中英聽及資訊等教學設備獎勵。

國姓國中校長林家如表示，咖啡是國姓特產，該校實施「黑鑽計畫」將咖非產業融入教學，讓學生參與咖啡技藝相關課程，藉此誘導提升學生在學科上的學習動力，並為每位學生量身打造學習計畫和相標，2、3年級第1節至第7節實施分組班，第8節則依A班、保B班及補救教學班實施，以達到減C目標。

三光國中校長吳明順指出，校方這幾年致力深耕閱讀，老師們運用班級經營、閱讀理解和分組合作等策略 來培養學生正向積極態度和學習方法，並善用外部資源、線上課程系統及小班教學方式，帶起落後學生。 。

仁愛國中校長朱珮芬則說，這幾年該校數學及理化成績大有進步，主要是活化教學方式，規劃兩個班一起上課，一名老師負責教學，另一名老師協同進行課間教學，採分組學習方式，試探出適合學生的教學様態，同時有教育部青年發展署「青年鹿樂實踐家計畫」兩名打工換宿老師長年駐校提供學生個別指導。

日新國中校長黃淑娟指出，為提考會考成績，學校推廣閱讀教育，並設置學習共讀區提供學生安靜讀書空間，培養學生自我學習習慣，形塑良好讀書風氣，自然能達減C目的。

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