遠航MD機隊2022年全數退役 張綱維：待市場穩定評估引進噴射機

2019-08-12 12:08

〔記者蕭玗欣／台北報導〕遠航今汰舊換新，除第二代新制服亮相外，同時宣布MD機隊汰舊換新時程提前。遠航表示，現有8架MD客機，其中4架將在今年退役，其餘4架最晚將在2022年退役；新機計畫方面，今年已有6架ATR72-600客機加入，預計年底前還會有3架ATR72-600客機補足運能。

遠東航空歷史悠久，但過去卻常被外界詬病機齡過高，甚至曾上演無預警停飛國際航線。民航局標準組林俊良今天出席遠航舊機除役暨汰舊換新記者會，他表示，民航局和遠東航空員工都希望，在ATR機隊引進後，未來遠航也能引進新型噴射機。

林俊良說，過去外界對遠東飛安有疑慮，遠東所有部門幾乎是在變化中工作，很多事無法掌控，民航局過去也強力介入監控；而一家公司的董事長是處理明天的事，總經理的工作是處理今天的事，很高興今天遠航是董事長兼總經理，期待未來遠東會更有計畫，飛安也會逐步進展。

遠航董事長張綱維表示，目前噴射機市場混亂，不僅空巴訂不到，737MAX也不能用，遠航現階段會先致力於ATR的引進，等到窄體積市場穩定再來評估。

張綱維表示，飛機要換是很簡單的事情，買或租來就好，最困難的是空地勤及維修人員的訓練，這部分是急不來的。張綱維說，過去遠航忍受外界指責說遠航換機速度太慢，但是因為遠航非常重視飛安，這有歷史的教訓實在快不來，遠航這一年幾乎是一個月一架在引進新機。

張綱維談到近年各界對遠航的指教，數度嘆氣，表示非常無奈，他說，自己已擔任12年的國籍航空董座，已是國內最資深，遠航更是他一人獨資、百分之百持股，但仍有人要說他自己掏空自己，他一個人每個月要付將近1億元的薪水，從未少過1塊錢或慢過1天，但台灣社會似乎容不得努力上進的人，對於浮誇、做形象的人反而比較重視，這很糟糕。

張綱維表示，現階段會先和民航局研究國內需要多少ATR的運能，對國內民眾提供最好的服務，第二步才是規劃國際線，我們不會這麼心急想要一次到位，時間到自然水到渠成。

張綱維也透露，雖MD機隊老舊，但除機殼是舊的，內部零件和設備都是新的，且遠航也維護得很好，已有4、5個國家想要全機採購，目前正在評估當中。

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