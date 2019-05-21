交部撂重話：遠航限期未改善 重罰三百萬

2019-05-21

〔記者陳宜加／台北報導〕遠東航空無預警取消大量航班，交通部政次王國材昨說重話，直指「這家航空公司管理讓人頭痛」，若遠航未限期改善，將重罰三百萬元，下月起將更嚴格控管班表，避免超排再砍班。民航局則證實，將滯外旅客送回來為第一要務，已同意遠航本週恢復福島、天津、太原共計五個航班。

本週恢復5航班 接回滯外旅客

遠航指出，六月國際航線除了巴拉望、長灘島沒有包機計畫而取消，其餘均正常，並已主動與合作的新悅、品冠旅行社聯繫，待滯留旅客返台後，討論補償事宜；七月底前出發至峴港的團客，每人減收一千元。

七月底前到峴港團客 減收一千

王國材說，遠航最大課題為MD機隊老舊，其中四架明年起強制汰除，雖將引進九架ATR新機，且目前已有五架，但有一架四月滑出跑道而受損，遠航將執飛國際線的MD飛機調用於國內航線，導致五月飛時超時，民航局持續監管。

交通部也要求民航局加強即時監控，在遠航引進新機前，更嚴格審查班表，六、七月班表不允許超排再砍班。

立委葉宜津諷刺，交通部要求機師、空服員罷工應有預告期，以利旅客事先因應，結果航空公司停飛卻不用預告，應要求提出替代方案。立委李昆澤說，交通部應調查遠航是否刻意隱瞞超排事實。

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