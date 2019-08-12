灰搭紅飄濃厚太空科技感 遠航全新空地勤制服8/19上線

2019-08-12 11:38

〔記者蕭玗欣／台北報導〕睽違8年，遠東航空今公布第二代空地勤新制服，找來知名留法設計師方國強，以「太空科技」為核心理念，強調功能性與俐落外觀，選用大面積機能強度的衣料材質，顏色上採用代表時尚科技感的灰色與遠航經典的紅色，搭配關節線條的剪裁，運用在肩膀及手肘剪接處，散發濃濃的科技未來感。

遠航董事長張綱維表示，遠航上一代制服於2011年改款，至今已經8年，這次新制服設計最最先進的機能布料，就像穿運動服一樣，做任何服務工作不會受拘束，遇到空中氣流不穩定的狀態，能做最及時的因應。

遠航上一套制服於2008年改版，當時以品牌活力為主軸，並以代表遠航優雅形象的紅色做為主視覺，今年這套新制服，設計師方國強以太空科技概念出發，採用代表時尚科技感的灰為主色，遠航經典的紅色為輔，並選用大面積機能強度之材質，強調動靜皆宜的優質感官，打破空服員傳統的拘泥形象。

遠航表示，設計師方國強耗時2年的討論與設計過程中，與設計團隊多次走訪機場、劃位櫃檯，及客艙環境等服務場所，近距離觀察服務人員身穿制服工作的情況及動作。

方國強表示，新制服採全拉鍊式，針對空服員安全性考量不做任何釦子設計，穿脫容易附有口袋功能性設計，大幅增加空服員執行任務時的便利性。另外，在布料的選擇上，新制服全面採用同太空梭上等級研發出的抗靜電材質，由高強度彈性捻染紗線與抗靜電紗線交織而成，符合高空環境活動，避免摩擦產生的靜電干擾，另外還局部還搭配混紗材質（wool + polyester）加強結構性穩定力，可防止線條變形及修飾曲線視覺效果。

方國強坦言，為了兼顧功能性與俐落外觀，新制服最大的挑戰就在剪裁與拼接，他舉例，一般連身洋裝基本以9片組成，這套新制服車工採用同太空服關節剪裁，加上繁複二十幾片製作流程，為了讓制服看起來更修飾及舒適，肩膀部分還特別鋪上薄棉，並在腰線配色拼接修飾，整體呈現太空科技視覺性設計的目的。

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