租機爭議敗訴將賠逾9.4億 遠航：將提上訴

2019-06-03 18:33

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕遠東航空104年獲法院裁定重整成功後，決定引進新機並與ALC（Air Lease Corporation）租機公司簽署合約，原定要承租2架737-800型飛機，後來卻取消接機，美國加州中區聯邦地區法院日前判決，遠航須賠2337.42萬美元，加計利息，恐超過3000萬美元（約新台幣9.4億元）。遠東航空今證實一審敗訴，但認為判決的案情判斷與引用法令有重大疑義，將提起上訴；至於公司財務狀況，遠航強調，皆在民航局監理下，一切正常。

遠航104年7月、12月分別與租機公司ALC簽約，原要引進的兩架737-800型飛機，首架新機原預定105年6月前往美國接機；第2架為機齡4年、柏林航空曾使用過的飛機，預定105年6月底在匈牙利交機。不過，遠航105年5月進行第2架飛機修護紀錄審查時，發現該飛機從104年11月7日起就都封存在位於歐洲的飛機維修廠，遠航認為ALC隱匿該飛機已封存近7個月的訊息，當時以飛行安全為由，向ALC提出解除第2架飛機租賃合約。

遠航105年6月18日指派接機小組到美國波音公司，準備迎接首架737-800時，已於當地完成測試飛行，民航局也派官員到美國，準備簽發適航證書。但接機流程最後一天，ALC要求遠航簽署第2架飛機租約終止協議書，並要求放棄相關法律權利及責任，才同意交付第1架飛機，據了解，遠航不接受，後來也取消接回第1架飛機，最終2架飛機均未引進。因此，ALC於105年7月向美國加州的法院，對遠航提出告訴。

根據美國加州中區聯邦地區法院公開的判決書，ALC提告遠航違反合約的部分都勝訴，遠航指ALC欺瞞、不公平獲利及違反公平競爭的部分都敗訴。遠航毀約造成ALC的損失，包含飛機再改裝費用、另尋新租機對象、新舊租機對象合約差價等，遠航應賠償ALC的損失為2337.42萬元，每年還要加計10%利息，估要賠逾3000萬美元。

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