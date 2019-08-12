穿上美美浴衣 「壢小故事森林」日式建築好好拍…

2019-08-12 00:11

〔記者李容萍／桃園報導〕今年4月啟用、也是中壢第二座城市故事館的「壢小故事森林」，前身為日治時期中壢公學校教師宿舍，建於1917年，戰後成為中壢國小教職員宿舍，特色為日式建築黑瓦與台式紅磚與紅瓦建築混合而成，老樹圍繞具有森林屋的感覺，成為熱門閱讀玩樂、拍照打卡景點，園區新提供出借浴衣拍照的服務，讓網美們漫遊百年日式建築「拍好拍滿」，另訂25日下午1點至5點舉辦「日式建築的浴衣約會」，即日起在臉書活動專頁受理報名。

壢小故事森林園區館長林家煒表示，壢小故事森林中共有3棟建築物，A棟「沐樂居」為展示空間、B棟「儒林所」是親子繪本空間，以及C棟「睦森館」則是食育及多功能空間，讓親子閱讀、說故事和豐富的講座、食育體驗，更結合了咖啡廳進駐。

壢小故事森林8月份主打「森林動物全明星」系列活動共有9場，娓娓述說森林中的奇幻故事，設有動物明星互動打卡牆，在此可捕捉最可愛的動物角色；即日起至9月15日在園區沐樂居及儒林所推出《鴿行者系列畫展─序章：工畫師》，是與社團法人台灣畫話協會合作，展出多位會員畫作，傳遞藝術能量。

台灣畫話協會長期推動社會關懷，提供身心障礙者開發藝術潛能的服務，培養創作、欣賞與生涯的藝術能力，其中，1幅3公尺寬屏風畫作《和平綠家園》，集結協會各類型身心障礙者、照顧者及工作人員共同揮灑，由喜好繪畫植物的肯納症學員在白鴿中以黑白纏繞出不同的花草，繽紛彩色的房屋、動物、花鳥依序佇立大自然色彩的山丘上，表達和平鴿承載保護大自然的宣告，希望世人能夠醒悟，共同為綠大地盡一份心力，再創美好生活空間。

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