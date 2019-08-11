台南魚塭停電損失逾500萬元 府協助補償復養

2019-08-11 21:59

〔記者王涵平／台南報導〕南市輔導的黃姓新農人，5處養殖魚塭昨日因停電造成魚蝦大量死亡，市府獲報後協助處理補償、復養等問題。南市農業局表示，北門區黃姓青農漁民10日通報，養殖魚塭5處，因台電設施故障造成供電問題，導致魚塭內增氧設施停擺，養殖魚蝦大量死亡，損失慘重，今日前往了解並協助後續相關處理。

農業局指出，黃姓漁民從事無毒友善養殖，專研開發虱目魚相關產品，2014年及2017年獲得「產銷履歷達人」肯定，2014年、2015年及2018年開發的水產品更3次榮獲「海宴水產精品」殊榮。因台電電桿上熔絲鏈開關損壞，造成供電問題，使漁民魚塭內增氧設施停擺，5處魚塭（面積合計約2.3公頃）內即將收成養殖魚蝦包括虱目魚、龍膽石斑、紅沙、午仔魚及草蝦等大量死亡，包含魚蝦無法販售及養殖設備損壞之損失，初估超過500萬元以上。農業局人員今與漁民討論後續魚體處理、原有訂單因應及復養協助事宜。

農業局表示，台電公司也已派員，對於因台電設施損壞造成漁民魚蝦損失之求償問題，市府除請黃姓漁民保全相關證據，並請台電公司務必研議適切補償方案，且要有善意回應。市府會做漁民的後盾，後續將由法制處視漁民需求提供相關法律諮詢與協助，幫漁民爭取應有的損失補償維護權益。

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