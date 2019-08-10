焚風再起！週日悶熱飆37度 山區、中南部留意大雨

2019-08-10 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕明（11）日中南部有雨，各地山區午後有局部短暫雷陣雨；台北、桃竹苗持續有強陣風；台北、宜花東容易出現焚風現象，整日悶熱，中午高溫更上看37度。

中央氣象局預報，「中南部、台東的南端」容易有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，尤其「中南部山區」甚至有局部豪雨發生；「新竹、苗栗」清晨至上午也有機會出現短暫陣雨；「其他地方」為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

天氣風險公司指出，強烈西南風預估影響台灣整個週末，中南部容易有雨的天氣可能持續到下週二。下週漸漸轉為夏季天氣，尚未有颱風形成跡象，不過大環境仍適合颱風發展，建議民眾持續關切氣象資訊。

溫度方面，明天北部及東半部天氣炎熱，「桃園以北、東半部」高溫有機會連兩天來到37度左右，「東部、東南部」也有焚風發生機率，「其他地區」則在32到35度，外出請多補充水分並做好防曬。

紫外線方面，宜花東達紫色「危險級」，可在15分鐘曝曬下造成皮膚、眼睛的傷害；苗栗以北、雲林以南、外島地區達紅色「過量級」，促成傷害的曝曬時間為20分鐘內；中彰投達黃色「高量級」。提醒民眾做好防曬工作，避免在10點至14點間在烈日下活動。

空氣品質方面，宜花東為「良好」等級；雲嘉南、高屏為「普通」等級，清晨至上午時段可能達橘色「對敏感族群不健康」等級；北北基、桃竹苗、中彰投、馬祖、金門、澎湖為「對敏感族群不健康」等級。環保署解釋，西南風挾帶境外污染物影響台灣，使西半部污染物濃度上升，但其影響程度視降雨時間及強度而有所變化。

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