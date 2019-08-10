女大生考上一等船副 今年剛畢業月薪上看15萬

2019-08-10 11:59

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今年第3次航海人員測驗於今明兩日登場，共吸引546名考生報考，首日測驗類別為一等船副及二等管輪，第一節應考172人，到考人數166人，到考率96.51％。交通部航港局表示，每次航海人員測驗總吸引許多年輕人報名，像是今年5月第2次航海人員測驗中，一等船副第3名的林佩璇是一次就考上，今年6月畢業後，進船公司實習後，月薪就可達到10萬至15萬元。

林佩璇在進入五專前，便聽過鄰居說起船員工作，雖然覺得這行業很陌生，但相較投入一般職場，她認為航海工作更加穩定，薪資也優渥許多。林佩璇於五專的就讀期間，學長姊的工作分享多元豐富，不過一度讓她感到卻步，主要是聽聞在船上職場的艱辛，讓她感到不安及害怕，但林佩璇表示，自己再反覆想了多遍，認為不能只相信片面之詞，於是便突破自己的心魔，五年級時就登上長榮海運的長佳輪實習半年，畢業後也如願以償進入高雄科技大學航海科就學。

林佩璇說，從未出過國的她，實習是初次離開台灣，所幸船上同儕及長官都待她很好，讓她不致過於想念家人，也更堅定自己從事航海工作的決心。實習工作完成後，她隨即在今年5月參加第2次航海人員測驗，僅利用1個月時間狂做考古題，藉此更能快速精確抓到考試的重點，最終順利考上一等船副。

航港局表示，今明兩日登場的第3次航海人員測驗，試題及答案將於8月12日在交通部航海人員測驗專區網站公布；若考生有試題疑義，應於8月14日前登入航海人員測驗專區內的「試題疑義／複查申請」，點選試題疑義申請。

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