海軍少校熱愛航海 退伍考上船副年薪150萬起

2019-03-16 11:51

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部航港局今年度首場航海人員測驗於今日登場，總計有545名考生報考，當中有54名女性，男女報考比例約為9:1，測驗首日第一節到考率為88.73%。

想要轉職是件非常不容易的事情，但卻是每個人都可能面臨的課題，高中畢業就踏入軍校的林克謚，原本懷抱當飛官夢想，因為視力因素而作罷，選擇海軍開始他的軍職生涯，直到服役10年期滿，因職級關係須轉至岸上工作，但熱衷船上生活的他，卻決定以少校官階退伍，轉換跑道在去年第3次航海人員測驗中，考上一等船副，現正參加國際公約規定的專業訓練，走出與職業軍人截然不同的生涯。

林克謚從海軍官校畢業後，被分派至軍艦見習，暈船是每人必經的陣痛期，他笑說學長們都有經驗傳承，對於船上生活自己很能適應。海軍主要以捍衛台海安全，及維護我國對外航運暢通為使命，大部分時間軍艦航行台灣沿海一帶；林克謚回憶起在見習生階段，曾隨敦睦遠航訓練支隊，一同遠行到中南美洲訪問各邦交國，這一趟2至3個月的航程，讓他記憶深刻，開啟他對航行國際航線的宏觀視野。

現年33歲的林克謚，考上一等船副後，每月薪水上看13萬至15萬元，現在的他正參加相關專業訓練，為跨出不同領域而重新學習，培養其他的專長，未來將實現未續的航海夢。

航港局表示，今年度首次航海人員測驗，考畢試題及答案將於3月18日公布於交通部航港單一窗口服務平台MTNet上；若考生對試題有疑義，應於3月20日前登入「航海人員測驗專區」內的「試題疑義／複查申請」點選「試題疑義申請」。

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