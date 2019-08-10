彰化逾50隻流浪狗「霸街」4天未進食引發居民驚恐！

2019-08-10 10:13

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣流浪狗爆量，追咬民眾事件層出不窮，彰化縣和美鎮嘉佃路712巷長期盤據逾50隻流浪狗，「霸街」情形嚴重，民眾驚恐萬分，縣議員賴清美今天會同派出所員警前往勘查，發現餵食狗群的一名老翁因病住院，至今已第4天，狗群見有人靠近時還面露凶光，賴清美憂心狗狗恐因太過飢餓而追咬傷人或發生「狗吃狗」事件，將找來狗飼料解飢，並與動物防疫所研究安置狗群。

接連3天前往探視老翁卻遍尋不著的賴清美，今天再度由派出所陪同抵達嘉佃路712巷，眾人清點粗估整條巷道至少有多達50隻流浪狗，卻仍未發現老翁，員警將貨櫃屋打開查探也未著，附近居民才向眾人表示「老翁因病住院去了！」賴清美被狗群面露凶光瞪得發抖，她直呼還好有員警陪同，否則絕對被狗群追咬。

賴清美指出，這條巷道主要由一名80歲老翁在餵食狗群，偶爾有少數民眾也來餵食，數年來流浪狗也愈聚愈多，當地居民早已見怪不怪，但周遭環境相當惡劣，居民對環境衛生不佳頗有微詞，外地民眾通行這條巷道幾乎都會被狗追，久而久之也就盡量不騎單車、機車行經巷道，使得712巷被狗群「霸街」，流浪狗數量恐是整個彰化縣最多的地方。

賴清美憂心狗群已4天未有人餵食，恐出現因過於飢餓而發狂追咬人受傷事件，更可能發生「狗吃狗」的殘酷不幸事件，立即與彰化縣動物防疫所聯繫，將先運來飼料餵食狗群，暫時解除民眾被追咬危機。

動防所則表示，去年曾主動為這些流浪狗結紮、注射狂犬疫苗，但因為外來狗群群聚問題，仍有繁衍等問題，因此除將持續進行結紮，並研究將狗群安排安置或認養，以徹底解除當地流浪狗問題。

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