台灣最美風景！小黃狗慘遭鐵絲勒喉 他們百公里接力搶救

2019-07-17 09:26

〔記者陳文嬋／高雄報導〕全台灣最美麗的火車站上演最美麗的故事！台鐵袁姓工程人員於台東多良火車站，發現1隻頸部被鐵絲勒喉潰爛的流浪狗，貼網求救引發網友關注，台灣動物緊急救援小組百公里接力搶救送醫，目前仍未脫離險境。

台東縣多良火車站因月台依山傍海，被譽為全台灣最美麗的火車站，來自桃園、被派駐在台東縣太麻里鄉進行南迴鐵路改建工程的袁姓工程人員，2個多月前在多良火車站附近發現一隻頸部遭粗鐵絲勒喉受傷的流浪小黃狗。

袁姓工程人員為了營救傷犬，每天下午趁小黃狗出現時，拿便當餵食，與牠搏感情，希望能接近牠，可惜小黃狗仍非常怕人，眼見牠傷勢越來越嚴重，袁姓工程師上週貼網求救，引發網友關注。

台灣動物緊急救援小組獲報後，由大隊長倪兆成帶領獸醫師及數名志工，從高雄出發，直奔台東多良火車站附近，展開營救任務，一行人徒步2個多小時，在台9線及多良部落周邊小路進行搜救，終於在工地附近不遠處發現受傷小黃犬蹤跡。

大隊長倪兆成乃開車做掩護，緩慢靠近傷犬，此刻隨行獸醫師用裝有鎮定劑的麻醉吹箭打中傷犬；傷犬中箭後仍快速向山區小路逃竄，現場多位志工立即狂奔緊追在後；數分鐘後，小黃狗終因藥效發作，倒臥在工地旁的草堆中。

小組隨行獸醫師檢傷後，發現傷犬頸部整圈遭粗鐵絲捆綁，鐵絲更已陷入皮肉中，感染潰爛嚴重，有生命危險，送往動物醫院後立即進行清創手術，以破壞剪移除鐵絲後，展開傷口修補與縫合，並搭配點滴施打抗生素治療。

獸醫師表示，若傷犬能度過危險期，初估傷勢也要1個月以上才能恢復；小組發現鐵絲勒得很緊，懷疑是人為虐狗，昨天由高雄市來回超過百公里，前後花費8個多小時，成功將這隻鐵絲勒喉的重傷小黃狗營救至動物醫院搶救。

小組發言人倪京台特別感謝台鐵袁姓工程人員的熱心通報，稱讚是「最美麗的車站上演最美麗的故事」。

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