桃市流浪狗問題難解 動保處列五大出沒熱點

2019-07-27 19:26

［記者許倬勛／桃園報導］流浪狗問題難解，桃園市各區公所投訴電話接不完，民眾抱怨愛狗人士餵養卻不負責，狗兒佔據地盤，個個體型碩大，不時怒瞪路人，甚至狂吠追車。市府動物保護處表示，全市有五大流浪犬出沒「熱點」，籲市民朋友經過要小心，動保處也針對易聚集處設誘捕籠，捕捉會追咬人的狗帶回收容。

根據動保處統計，五大流浪犬熱點分別為：平鎮區庫房南路168巷口魚池、中壢區長春六路與文林街口、中壢污水廠、中壢區成章二街、八德區大安公墓；另外，民眾也常反映新屋區知名景點綠色走廊常有流浪狗成群結隊。

流浪狗通常會群聚在人煙罕至、空間寬廣處，然而五大熱點多位處工業區、住宅區或近郊，各區公所、民代電話被打爆，投訴狗兒擾人卻難解決，因有人來餵養，就會有更多狗群聚，狗的群體愈大牠們自認的地盤就愈廣，根本抓不勝抓、防不勝防。

以平鎮區的流浪狗熱點為例，與六和高中只隔一條陸光路，不少學生表示每次騎單車、走路經過都提心吊膽，有人曾被十幾隻狗追咬，嚇得寧可繞遠路也不敢再行經此處。

動保處長王得吉表示，只要接獲有野狗群聚，就會調度車輛執行「精準捕捉」，針對有攻擊性的狗兒強制收容，並執行絕育、防疫等措施，目前也在熱點放置誘捕籠，已捕獲近百隻，達熱點區域總數的四分之一。

王得吉建議，民眾萬一遇到有狗群追吠，切記「不逃跑、不驚聲尖叫」，要正面怒視、大聲喝斥，離開現場時也要正視狗，慢慢離開其地盤，減少危險發生。

動保處也呼籲有愛心的民眾，不妨挑一、兩隻回家收養，以圈養管理取代野外餵養。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法