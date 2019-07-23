愛心媽媽控禁餵食要餓死浪浪 基隆台船：員工會餵

2019-07-23 13:36

〔記者林欣漢／基隆報導〕1名愛護流浪動物的愛心媽媽在臉書上指控，台船基隆廠區有6、70隻流浪狗，她們會定期進入廠區餵食，但最近換了一名新科長，竟下令禁止愛心媽媽進去餵食，還嗆聲連水都不給喝，擺明就是要餓死狗。對此，台船澄清，流浪狗不受控制，會到廠房、作業區亂竄影響作業，還屢次咬傷人，部分員工反彈聲音大，因此希望愛心媽媽先暫停2個星期不要來，員工也會予以餵食，沒有要餓死犬隻。

愛心媽媽指出，原本台船基隆廠區內有1百多隻狗，她們與動保所合作，花了一年多把狗都結紮了，現在只剩6、70隻。過去幾年台船都允許愛心媽媽進廠餵食，最近換了一名科長，下令禁止愛媽進去餵食，也禁止任何員工餵狗，更嗆聲連水都不給喝，擺明就是要餓死狗。

愛心媽媽說，她們經過一個禮拜協商，廠方態度強硬，毫不退讓，公家機關如此殘酷不人道，可惡之極。

基隆動保所長陳瑞濱也說，已經接獲報案，會行文給台船要求負起台船內犬隻照顧責任，如果故意餓死犬隻，將依違反動保法送地檢署起訴負責人。

陳瑞濱強調，因為在台船的場域內，台船負有責任，台船因管理不善造成犬隻大量繁衍，今天已做絕育控制，卻故意要餓死，那當初應加強場域管理，若要以餓死方式來消滅犬隻，有損形象也不符合動保法。

台船今天澄清，這幾年廠區的犬隻已經全部結紮，數量未再增加，部分員工也很有愛心會不時去餵食，但今年已發生多起員工遭犬隻追車、被咬傷的意外，犬隻在房、作業區亂竄，也影響作業，部分員工反彈聲音大，因此希望愛心媽媽先暫停2個星期不要來。

台船說，他們會先加強管理，立委蔡適應、市議員張秉鈞已經主動聯繫，表示會協助找人、找地安置犬隻，這段期間員工也會予以餵食，沒有要餓死犬隻。

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