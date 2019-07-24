彰化驚傳國中生被流浪狗追咬摔成重傷 送醫急救

2019-07-24 11:40

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市流浪狗數量暴增問題日益嚴重，流浪狗追咬民眾事件更是層出不窮，今天上午1名精誠高中國中部陸姓國一學生騎單車上學途中，突遭1隻危害當地已久的大型白色流浪狗追咬摔成重傷，緊急送醫開刀治療，消息傳出民眾痛批彰化市流浪狗數量多達數千隻，有如「狗城」，政府單位若再不積極處理，恐怕會釀更嚴重的流浪狗傷人事件。

彰化市民代表韓德生受理該名國中生家屬陳情指出，該名陸姓國中生今天上午騎乘單車行經彰化市安溪里安溪路時，曾發現1隻身形壯碩的白色流浪犬正在追逐往來的車輛，陸姓學生原已注意該流浪狗，不料流浪狗突然轉向衝上前追咬陸姓國中生，造成腳踏車直接撞上流浪狗，陸姓國中生當場摔車腰部受創，雙腿撕裂傷，且有異物侵入，雙膝嚴重挫傷，被送往彰化基督教醫院緊急開刀，所幸無生命危險。

陸姓國中生家屬質疑流浪犬傷人事件層出不窮，並痛批「政府為什麼無法管理流浪狗？」消息傳出後，網民紛紛指出彰化市流浪狗追咬民眾事件層出不窮，甚至釀成多人被追逐摔傷，要求彰化市公所、彰化縣政府等相關單位積極處理流浪狗問題。

市代韓德生則指出，這隻追咬陸姓國中生的白色流浪狗，危害當地已久，且還是當地流浪狗群的「老大」，相關單位從未實施捕捉，由於流浪狗危害問題不斷，他要求相關單位應積極面對及處理流浪犬問題，否則類似事件勢必將層出不窮。

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