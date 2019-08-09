菊島盃青少年硬式棒球賽開打 23支隊伍競技

2019-08-09 19:38

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕菊島盃全國青少年硬式棒球錦標賽今日熱鬧開幕，共計吸引14縣市、23隊棒球名校、550餘人參加，澎湖縣長賴峰偉現場歡迎選手參加菊島盃棒球賽較量球技，並加碼宣布只要擊出全壘打，獎金1000元。

今日在中山棒球場舉行開幕式的菊島盃青少年硬式棒球錦標賽，由縣長賴峰偉主持開球，副議長陳雙全、議員陳慧玲、藍凱元、教育處長蘇啟昌、警察局長楊鴻正、體育會總幹事葉冠男、馬公國中校長黃銘廣等貴賓均到場觀禮。開幕式安排由賴峰偉擔任投手、陳雙全擔任打擊手，及葉冠男擔任捕手共同開球，為一連串精采賽事揭開序曲。

賴峰偉表示，他國小也是棒球隊球員，打棒球不但可以鍛練球技，更可以學習到人生許多寶貴知識與經驗，他勉勵棒球小將們「多流汗，人生就會成功」。棒球運動在全世界是廣受社會大眾喜愛，澎湖雖然是離島地區，但是推廣棒球運動不遺餘力，他過去擔任縣長時講美少棒奪得亞洲盃少棒賽冠軍，今年馬公國中在華南金控盃拿下全國第4名，他期盼地主隊，繼續加油，奪得佳績。

此次棒球賽自即日起至13日，分別於澎湖縣立中山棒球場、大城北棒壘球場、講美棒球場3個場地舉行，包括臺北市、新北市、桃園市、新竹市、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣、台東縣、金門縣與本縣共計23支隊伍，展開5天48場次精采賽事，歡迎民眾踴躍前往加油。

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