颱風假太早宣布風雨誤差大 彭啟明：馬前總統種下的惡果
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天氣風險管理開發公司總經理彭啟明認為颱風假當天清晨做決策最好。（資料照）

天氣風險管理開發公司總經理彭啟明認為颱風假當天清晨做決策最好。（資料照）

2019-08-09 16:24

〔即時新聞／綜合報導〕利奇馬颱風來襲，包含北北基在內共有8縣市在昨（8日）晚約7點多就宣布停班停課，但由於清晨期間，利奇馬朝北北西移動，令路徑較預期偏北50至80公里，令風雨不如預測，對於颱風假決策再度引發討論，氣象達人彭啟明直言，從氣象角度來看，凌晨到清晨做決策較好，不過「當時馬前總統要求前一晚要發布，就種下這個惡果」。

台大公衛學院院長詹長權今早在天氣風險公司總經理、「氣象達人」彭啟明臉書留言，認為這次颱風假太早宣布了，導致誤差太大，「我認為前一個晚上的10點都太早了，何況是前一天的傍晚？」他強調，預測模式應要把預測時間差引起的風雨路徑和強度上的誤差（estimation errors by time lags）告知外界，不然以現有模式真的沒辦法有足夠信賴度做太早的放假與否的決定。

彭啟明也留言回應，從氣象角度來看，凌晨到清晨做決策較好，但從民眾習慣的方式是愈早愈好，直言「當時馬前總統要求前一晚要發布，就種下這個惡果，也讓氣象人員很辛苦」，他認為依目前預報作業的時間點，當天清晨4至5點宣布停班課與否是較好的做法，「但大家已經習慣前一天了」。

此番言論曝光後，有媒體報導彭啟明「嗆」馬政府，不過彭啟明之後在臉書澄清，這只是媒體聳動的標題吸睛法，剛好早上有網書留言，討論放颱風假的時機，「大家可以參考，不需要嗆來嗆去，或是有政治目的對立」，他認為颱風假是台灣很敏感的神經，很難找到理性討論空間。

  • 彭啟明直言「當時馬前總統要求前一晚要發布，就種下這個惡果，也讓氣象人員很辛苦」。（圖擷自「氣象達人彭啟明」臉書）

    彭啟明直言「當時馬前總統要求前一晚要發布，就種下這個惡果，也讓氣象人員很辛苦」。（圖擷自「氣象達人彭啟明」臉書）

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