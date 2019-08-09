颱風假太早宣布風雨誤差大 彭啟明：馬前總統種下的惡果

2019-08-09 16:24

〔即時新聞／綜合報導〕利奇馬颱風來襲，包含北北基在內共有8縣市在昨（8日）晚約7點多就宣布停班停課，但由於清晨期間，利奇馬朝北北西移動，令路徑較預期偏北50至80公里，令風雨不如預測，對於颱風假決策再度引發討論，氣象達人彭啟明直言，從氣象角度來看，凌晨到清晨做決策較好，不過「當時馬前總統要求前一晚要發布，就種下這個惡果」。

台大公衛學院院長詹長權今早在天氣風險公司總經理、「氣象達人」彭啟明臉書留言，認為這次颱風假太早宣布了，導致誤差太大，「我認為前一個晚上的10點都太早了，何況是前一天的傍晚？」他強調，預測模式應要把預測時間差引起的風雨路徑和強度上的誤差（estimation errors by time lags）告知外界，不然以現有模式真的沒辦法有足夠信賴度做太早的放假與否的決定。

彭啟明也留言回應，從氣象角度來看，凌晨到清晨做決策較好，但從民眾習慣的方式是愈早愈好，直言「當時馬前總統要求前一晚要發布，就種下這個惡果，也讓氣象人員很辛苦」，他認為依目前預報作業的時間點，當天清晨4至5點宣布停班課與否是較好的做法，「但大家已經習慣前一天了」。

此番言論曝光後，有媒體報導彭啟明「嗆」馬政府，不過彭啟明之後在臉書澄清，這只是媒體聳動的標題吸睛法，剛好早上有網書留言，討論放颱風假的時機，「大家可以參考，不需要嗆來嗆去，或是有政治目的對立」，他認為颱風假是台灣很敏感的神經，很難找到理性討論空間。

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