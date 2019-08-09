利奇馬未直衝南台 高市強風吹倒路樹橫躺快車道

2019-08-09 09:52

〔記者黃良傑／高雄報導〕中央氣象局預報指今天利奇馬颱風影響將最明顯，高雄市今晨2點42分出現陣陣強風，將民生一路、達仁街口的路樹颳倒，佔據快車道一整個車道，所幸當時沒有人車經過，新興分局員警獲報，趕往現場合力將樹搬移，再通知工務局養工處善後。

中正三所巡佐王勝輝、警員邱梓丞等人，今晨2點42分許巡經民生一路與達仁街口時，發現路樹傾倒在快車道並佔據一個車道，已通報相關單位處置，並派員現場拉起封鎖線警示，以免民眾發生意外，並請養工處出動大型機具排除。

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